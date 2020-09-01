Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,025933
|-0,10
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009353
|-0,35
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,039574
|-0,17
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,958597
|-0,11
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|15,959540
|-2,53
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|34,565003
|-2,51
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|13,693416
|-2,47
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,094374
|-2,42
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|13,863635
|-2,41
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,702588
|-1,53
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,049951
|-1,26
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,301755
|-1,14
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|0,992823
|-0,83
|ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon
|0,115153
|-0,81
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,961665
|-1,70
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,114629
|-1,24
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,663681
|-0,85
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,844037
|-0,61
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,016624
|-0,57
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 15:15 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi