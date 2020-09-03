Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,025997
|-0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009191
|-2,35
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042548
|-1,12
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023371
|-0,85
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,562451
|-0,84
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,044846
|-0,12
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,089496
|-0,77
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,534084
|-0,71
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|58,348238
|-0,61
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|13,209368
|-0,59
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|69,808438
|-0,50
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,050090
|-0,34
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|7,387789
|-0,33
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,027216
|-0,19
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,160243
|-0,18
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,033557
|-0,14
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,061581
|-0,82
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,199485
|-0,74
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,902313
|-0,73
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,796148
|-0,68
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,985990
|-0,67
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,217042
|-3,35
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,707717
|-1,34
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,031284
|-1,27
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,910525
|-0,94
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038834
|-0,77
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 15:13 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi