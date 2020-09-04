Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,575243
|-0,29
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,229589
|-0,23
|HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,022429
|-0,19
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,025980
|-0,07
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,815102
|-0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,033193
|-4,35
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023035
|-1,44
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,445213
|-1,16
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,959254
|-0,98
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,946672
|-0,85
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|120,453985
|-4,21
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,074123
|-3,72
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,093789
|-2,89
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,102286
|-1,82
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,034529
|-1,43
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,352386
|-0,82
|Garanti Portföy Üç. Değ. Fon
|2,192809
|-0,74
|Garanti Portföy İki. Değ. Fon
|2,107734
|-0,55
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,049823
|-0,53
|Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F.
|1,613515
|-0,52
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,640228
|-1,43
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,183266
|-1,35
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,877074
|-1,33
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,773871
|-1,24
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,975404
|-1,07
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,108746
|-1,37
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,127299
|-1,36
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,055719
|-1,35
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,102715
|-1,34
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,064841
|-1,34
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 13:55 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi