Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575243 -0,29 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,229589 -0,23 HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,022429 -0,19 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025980 -0,07 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,815102 -0,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,033193 -4,35 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023035 -1,44 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,445213 -1,16 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,959254 -0,98 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,946672 -0,85 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 120,453985 -4,21 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,074123 -3,72 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,093789 -2,89 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,102286 -1,82 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,034529 -1,43 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,352386 -0,82 Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 2,192809 -0,74 Garanti Portföy İki. Değ. Fon 2,107734 -0,55 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,049823 -0,53 Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F. 1,613515 -0,52 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,640228 -1,43 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,183266 -1,35 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,877074 -1,33 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,773871 -1,24 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,975404 -1,07 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,108746 -1,37 Garanti Portföy Altın Fonu 0,127299 -1,36 Deniz Port. Altın Fonu 0,055719 -1,35 Ak Portföy Altın Fonu 0,102715 -1,34 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,064841 -1,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)