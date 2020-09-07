Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,068872 -0,83 Yapı Kredi Port.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,068872 -0,83
Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,025193 -0,07
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,038669 -0,05
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575023 -0,04
Global Md Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,092488 -0,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008854 -3,47
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,375374 -2,03
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032698 -1,49
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042408 -0,64
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,550992 -0,26
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,106354 -2,74
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,046550 -1,16
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 119,071193 -1,15
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,073287 -1,13
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,052444 -0,88
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,745166 -1,87
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008869 -0,12
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,412997 -0,11
Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 2,190670 -0,10
Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F. 1,612474 -0,06
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018939 -0,74
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,038260 -0,68
Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,862888 -0,61
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,609028 -0,58
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,054245 -0,53
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,052703 -1,55
QNB Finans Portföy Altın BYF 40,610905 -0,76
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,935929 -0,60
Gedik Portföy Altın Fon 0,996533 -0,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 14:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

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