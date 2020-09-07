Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,068872
|-0,83
|Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,025193
|-0,07
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,038669
|-0,05
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,575023
|-0,04
|Global Md Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,092488
|-0,03
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008854
|-3,47
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,375374
|-2,03
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,032698
|-1,49
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042408
|-0,64
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,550992
|-0,26
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,106354
|-2,74
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,046550
|-1,16
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|119,071193
|-1,15
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,073287
|-1,13
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,052444
|-0,88
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,745166
|-1,87
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008869
|-0,12
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,412997
|-0,11
|Garanti Portföy Üç. Değ. Fon
|2,190670
|-0,10
|Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F.
|1,612474
|-0,06
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018939
|-0,74
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,038260
|-0,68
|Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|1,862888
|-0,61
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,609028
|-0,58
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,054245
|-0,53
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,052703
|-1,55
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,610905
|-0,76
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|45,935929
|-0,60
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,996533
|-0,23
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 14:35 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi