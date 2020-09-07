Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,068872 -0,83 Yapı Kredi Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,068872 -0,83 Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,025193 -0,07 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,038669 -0,05 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575023 -0,04 Global Md Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,092488 -0,03 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008854 -3,47 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,375374 -2,03 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032698 -1,49 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042408 -0,64 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,550992 -0,26 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,106354 -2,74 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,046550 -1,16 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 119,071193 -1,15 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,073287 -1,13 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,052444 -0,88 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,745166 -1,87 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008869 -0,12 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,412997 -0,11 Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 2,190670 -0,10 Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F. 1,612474 -0,06 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018939 -0,74 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,038260 -0,68 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,862888 -0,61 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,609028 -0,58 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,054245 -0,53 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,052703 -1,55 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,610905 -0,76 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,935929 -0,60 Gedik Portföy Altın Fon 0,996533 -0,23 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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