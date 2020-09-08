Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 1,643362 -0,05 Yapı Kredi Port. Çlşn. Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. F 0,021779 -0,01 Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,146664 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,543186 -0,50 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023007 -0,35 Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu 1,461929 -0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,106104 -0,24 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,046500 -0,11 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033696 -0,13 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,112297 -0,09 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019985 -1,97 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,579563 -1,83 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,037943 -0,83 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,744544 -0,80 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018881 -0,31 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Gedik Portföy Altın Fon 0,994781 -0,18 TEB Portföy Altın Fonu 0,109060 -0,17 Garanti Portföy Altın Fonu 0,127672 -0,17 Deniz Port. Altın Fonu 0,055883 -0,17 İş Portföy Altın Fonu 0,050199 -0,17 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 15:19 - Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

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