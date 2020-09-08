Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Actus Portföy Borç. Araç. Fonu
|1,643362
|-0,05
|Yapı Kredi Port. Çlşn. Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. F
|0,021779
|-0,01
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,146664
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,543186
|-0,50
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023007
|-0,35
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,461929
|-0,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,106104
|-0,24
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,046500
|-0,11
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,033696
|-0,13
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,112297
|-0,09
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019985
|-1,97
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,579563
|-1,83
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,037943
|-0,83
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,744544
|-0,80
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018881
|-0,31
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,994781
|-0,18
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,109060
|-0,17
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,127672
|-0,17
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,055883
|-0,17
|İş Portföy Altın Fonu
|0,050199
|-0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 15:19 - Kaynak: AA
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