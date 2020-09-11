Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 712,344900 -0,58 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044198 -0,49 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,083378 -0,18 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,069154 -0,08 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,056377 -0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008367 -2,15 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032017 -1,68 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,078433 -0,76 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,040186 -0,73 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,946848 -0,27 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,091279 -1,83 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 115,468472 -1,79 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,071731 -1,49 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,034473 -1,35 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,101784 -0,90 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,737276 -0,43 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,021069 -0,27 HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,028007 -0,09 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,315697 -0,07 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,551711 -0,06 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,029412 -0,13 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,101235 -0,12 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,260404 -0,07 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,880888 -0,02 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018604 -0,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,761256 0,00 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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