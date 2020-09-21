Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,818061 -0,43 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230438 -0,18 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,061518 -0,14 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026086 -0,13 Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu 386,335107 -0,13 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032097 -0,71 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009131 -0,33 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,430997 -0,30 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,956642 -0,20 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,040592 -0,20 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 115,712122 -0,93 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,092316 -0,86 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,035283 -0,81 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,072718 -0,80 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042198 -0,67 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,396563 -0,50 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,020441 -0,21 TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 2,387743 -0,21 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,021175 -0,20 HSBC Portföy Değ. Fon 113,839969 -0,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,993312 -0,28 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,237905 -0,23 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,018842 -0,03 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,589647 -0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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