Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,818061
|-0,43
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,230438
|-0,18
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,061518
|-0,14
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026086
|-0,13
|Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu
|386,335107
|-0,13
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,032097
|-0,71
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009131
|-0,33
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,430997
|-0,30
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,956642
|-0,20
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,040592
|-0,20
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|115,712122
|-0,93
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,092316
|-0,86
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,035283
|-0,81
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,072718
|-0,80
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042198
|-0,67
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,396563
|-0,50
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,020441
|-0,21
|TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon
|2,387743
|-0,21
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,021175
|-0,20
|HSBC Portföy Değ. Fon
|113,839969
|-0,12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,993312
|-0,28
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,237905
|-0,23
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,018842
|-0,03
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,589647
|-0,05
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 14:45 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi