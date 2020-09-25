Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,043806 -1,05 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 730,749614 -0,91 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,026952 -0,86 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,070194 -0,50 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,084855 -0,18 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042132 -1,63 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,389050 -1,29 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022777 -1,12 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,517137 -0,36 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,689496 -0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,103242 -2,21 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,045835 -1,92 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,052373 -1,21 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,435146 -0,62 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,034593 -0,53 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,700859 -2,90 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008967 -0,75 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,332874 -0,54 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033761 -0,53 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 40,167290 -0,37 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,871565 -1,28 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,180309 -1,26 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060653 -1,24 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,972131 -1,23 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,771747 -1,19 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 35,587103 -4,37 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,340889 -1,45 HSBC Portföy Altın Fonu 3,840453 -1,37 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,570869 -1,36 TEB Portföy Altın Fonu 0,108333 -1,32 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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