Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,584196 -0,46 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,232138 -0,42 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,825699 -0,29 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,252348 -0,15 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 175,074860 -0,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,068287 -1,75 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040310 -1,75 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079109 -1,70 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 35,434554 -1,07 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,121143 -0,64 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,008988 -0,53 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,482441 -0,33 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,020705 -0,22 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,021390 -0,12 ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,117166 -0,12 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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