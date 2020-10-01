Son dakika haber: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,98 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,49 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,32 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 38,488608 -1,98 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 739,408580 -1,49 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,053117 -1,32 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023162 -1,30 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,899577 -1,22 HSBC Portföy Altın Fonu 3,903144 -1,19 Ak Portföy Altın Fonu 0,103320 -1,11 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,065247 -1,10 İş Portföy Altın Fonu 0,050366 -1,10 Deniz Port. Altın Fonu 0,056072 -1,10 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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