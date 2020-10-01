Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 739,408580 -1,49
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044166 -0,84
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,071867 -0,69
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,058319 -0,63
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,086099 -0,62
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023162 -1,30
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,081376 -0,71
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041449 -0,66
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043414 -0,54
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,540496 -0,28
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,053117 -1,32
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,107067 -0,96
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,047193 -0,67
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,104127 -0,44
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 123,212854 -0,37
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,034691 -0,87
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,350577 -0,84
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,103683 -0,32
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,024442 -0,24
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,112231 -0,23
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,889348 -1,09
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,979617 -1,04
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,787798 -1,01
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,061481 -0,96
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,192513 -0,89
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 38,488608 -1,98
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,899577 -1,22
HSBC Portföy Altın Fonu 3,903144 -1,19
Ak Portföy Altın Fonu 0,103320 -1,11
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,065247 -1,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

En Fazla Kaybettiren Fonlar, Borçlanma Araçları Fonları, Yatırım Fonları, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

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