Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 739,408580 -1,49 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044166 -0,84 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,071867 -0,69 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,058319 -0,63 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,086099 -0,62 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023162 -1,30 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,081376 -0,71 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041449 -0,66 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043414 -0,54 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,540496 -0,28 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,053117 -1,32 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,107067 -0,96 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,047193 -0,67 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,104127 -0,44 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 123,212854 -0,37 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,034691 -0,87 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,350577 -0,84 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,103683 -0,32 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,024442 -0,24 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,112231 -0,23 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,889348 -1,09 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,979617 -1,04 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,787798 -1,01 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,061481 -0,96 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,192513 -0,89 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 38,488608 -1,98 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,899577 -1,22 HSBC Portföy Altın Fonu 3,903144 -1,19 Ak Portföy Altın Fonu 0,103320 -1,11 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,065247 -1,10 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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