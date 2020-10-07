Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,071591 -0,32 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,034141 -0,87 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,081416 -0,32 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,002127 -0,22 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041501 -0,21 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,757074 -0,12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,095503 -1,31 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 88,095860 -1,29 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 122,829233 -1,14 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,266024 -1,00 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080572 -0,96 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,021369 -0,54 HSBC Portföy Değ. Fon 116,309322 -0,40 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,322684 -0,40 ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,118518 -0,37 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,132550 -0,37 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,301450 -0,48 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,849163 -0,32 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,072764 -0,16 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,103661 -0,05 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018724 -0,02 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,125758 -0,79 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu

65 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki şahıs, hapisten çıktığı gibi yine çaldı yine tutuklandı

Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi

Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı

Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu

TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu

Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti

En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi