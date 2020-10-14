En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,99 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,07 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,05 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,948658 -2,99 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 48,039234 -1,07 QNB Finans Portföy Altın BYF 42,512718 -1,05 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 17,011040 -0,99 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044547 -0,98 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 14,650870 -0,93 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,321993 -0,83 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,930229 -0,82 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,100922 -0,80 Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF 14,849026 -0,78 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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