Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,92 ile "Fiba Portföy Altın Fonu", yüzde 0,90 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve "ICBC Turkey Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,039739
|-0,92
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,112636
|-0,90
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,045422
|-0,90
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,835676
|-0,88
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,005651
|-0,88
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,067238
|-0,84
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,132352
|-0,83
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,228962
|-0,81
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,106719
|-0,80
|İş Portföy Altın Fonu
|0,052027
|-0,68
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber: En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi