Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,045041
|-0,78
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,166014
|-0,59
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,074203
|-0,38
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,064135
|-0,28
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,215368
|-0,27
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,669148
|-1,31
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024019
|-0,90
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,036191
|-0,82
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044645
|-0,80
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,103156
|-0,52
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,053933
|-2,51
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,111905
|-2,09
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,048587
|-1,96
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,209838
|-1,42
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,037802
|-1,35
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,919954
|-1,68
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,053306
|-1,24
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,837284
|-0,88
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,416194
|-0,81
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,036229
|-0,78
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,222947
|-0,49
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,946768
|-0,37
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,002194
|-0,34
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,829396
|-0,34
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,063302
|-0,23
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,750433
|-1,67
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,112213
|-0,38
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,106323
|-0,37
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,131863
|-0,37
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,057796
|-0,37
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi