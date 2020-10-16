Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,045041 -0,78 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,166014 -0,59 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,074203 -0,38 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,064135 -0,28 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,215368 -0,27 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,669148 -1,31 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024019 -0,90 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,036191 -0,82 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044645 -0,80 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,103156 -0,52 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,053933 -2,51 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,111905 -2,09 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,048587 -1,96 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,209838 -1,42 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,037802 -1,35 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,919954 -1,68 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,053306 -1,24 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,837284 -0,88 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,416194 -0,81 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,036229 -0,78 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,222947 -0,49 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,946768 -0,37 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,002194 -0,34 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,829396 -0,34 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,063302 -0,23 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,750433 -1,67 TEB Portföy Altın Fonu 0,112213 -0,38 Ak Portföy Altın Fonu 0,106323 -0,37 Garanti Portföy Altın Fonu 0,131863 -0,37 Deniz Port. Altın Fonu 0,057796 -0,37 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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