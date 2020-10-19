Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,79 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,75 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 0,63 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|754,796702
|-0,79
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,035957
|-0,75
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009426
|-0,63
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,584664
|-0,63
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|48,157072
|-0,42
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|131,153139
|-0,28
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,107216
|-0,18
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,081526
|-0,16
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,391154
|-0,12
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|5,156245
|-0,08
- Kaynak: AA
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