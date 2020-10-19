Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,79 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,75 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 0,63 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 754,796702 -0,79 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,035957 -0,75 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009426 -0,63 QNB Finans Portföy Altın BYF 42,584664 -0,63 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 48,157072 -0,42 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 131,153139 -0,28 Tacirler Portföy Değ. Fon 3,107216 -0,18 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,081526 -0,16 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,391154 -0,12 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 5,156245 -0,08 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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