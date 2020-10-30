Son dakika haberi! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 7,38 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,28 ile "Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F." ve yüzde 3,11 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008634 -7,38 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,035030 -3,28 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,052205 -3,11 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,238935 -3,01 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034277 -2,99 Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,166195 -2,93 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,293496 -2,79 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,082515 -2,75 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,192300 -2,71 Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 14,032800 -2,70 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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