Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,805251 -0,19 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,427925 -0,12 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,049270 -0,10 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,251216 -0,06 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,227693 -0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,716719 -0,93 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 98,052953 -0,69 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,091586 -0,18 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,600046 -0,15 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,109961 -0,07 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,034368 -0,80 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,113011 -0,76 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,037178 -0,68 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,861775 -0,64 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 2,293939 -0,21 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,072123 -0,29 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,019086 -0,18 Global Md Portföy Katılım Fonu 1,015583 -0,05 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,604691 -0,02 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020244 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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