Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|781,562817
|-4,62
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,091335
|-2,86
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,062290
|-2,59
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,077972
|-2,59
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|9,371591
|-2,28
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,046423
|-5,09
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037611
|-4,49
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,045171
|-3,43
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,597637
|-3,41
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,087427
|-3,25
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,082426
|-5,13
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|136,444703
|-4,77
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,107285
|-2,13
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,041653
|-1,91
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,118599
|-1,64
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022511
|-2,77
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,457669
|-2,71
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,009531
|-2,03
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,036824
|-1,58
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|41,630615
|-1,52
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,067494
|-4,03
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,087564
|-3,34
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,313789
|-3,33
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,030559
|-3,29
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,068187
|-3,28
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,135824
|-9,26
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|43,268439
|-8,49
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|49,088320
|-8,04
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,227319
|-4,94
|Gedik Portföy Altın Fon
|1,073969
|-4,94
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi