Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,045000 -2,93 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,247858 -2,77 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,074929 -2,70 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,087590 -2,54 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 737,153346 -2,34 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009259 -4,56 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024178 -3,59 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042749 -3,56 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,083075 -3,43 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,035747 -3,40 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,101811 -4,18 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,077843 -4,08 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,112789 -4,07 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,039321 -4,03 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,056591 -4,00 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,388086 -3,08 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,110294 -2,40 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,036364 -2,26 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,001843 -2,12 Tacirler Portföy Değ. Fon 3,200875 -1,50 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,028950 -3,81 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,006962 -3,19 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,268664 -2,78 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,899482 -2,75 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,191467 -2,69 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,038744 -2,83 Deniz Port. Altın Fonu 0,056672 -2,81 TEB Portföy Altın Fonu 0,110245 -2,81 Ak Portföy Altın Fonu 0,104409 -2,79 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,065759 -2,78 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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