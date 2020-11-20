Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|720,871520
|-2,30
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,044689
|-0,93
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,074407
|-0,76
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,214847
|-0,50
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,086767
|-0,41
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042717
|-1,83
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023795
|-1,20
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,633879
|-1,10
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,991786
|-0,83
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,082477
|-0,68
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,049733
|-2,12
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,111758
|-1,93
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,055650
|-1,69
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,039683
|-0,73
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,111352
|-0,71
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,367894
|-1,03
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,045017
|-0,44
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,041876
|-0,40
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,649757
|-0,12
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,009485
|-0,11
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,060665
|-1,69
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,860692
|-1,60
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,958592
|-1,56
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,168297
|-1,55
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,769688
|-1,41
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|37,702878
|-3,90
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|44,872748
|-3,24
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|39,801383
|-3,17
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,970773
|-1,93
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,817209
|-1,87
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi