Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

20.11.2020 14:43
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF720,871520-2,30
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,044689-0,93
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,074407-0,76
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,214847-0,50
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,086767-0,41
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,042717-1,83
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,023795-1,20
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,633879-1,10
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,991786-0,83
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,082477-0,68
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,049733-2,12
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,111758-1,93
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,055650-1,69
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,039683-0,73
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,111352-0,71
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,367894-1,03
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,045017-0,44
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,041876-0,40
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,649757-0,12
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,009485-0,11
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,060665-1,69
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,860692-1,60
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,958592-1,56
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,168297-1,55
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,769688-1,41
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF37,702878-3,90
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF44,872748-3,24
QNB Finans Portföy Altın BYF39,801383-3,17
Gedik Portföy Altın Fon0,970773-1,93
HSBC Portföy Altın Fonu3,817209-1,87
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

En Fazla Kaybettiren Fonlar, Borçlanma Araçları Fonları, Yatırım Fonları, Finans, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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