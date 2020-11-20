Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 720,871520 -2,30 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044689 -0,93 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,074407 -0,76 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,214847 -0,50 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,086767 -0,41 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042717 -1,83 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023795 -1,20 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,633879 -1,10 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,991786 -0,83 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,082477 -0,68 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,049733 -2,12 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,111758 -1,93 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,055650 -1,69 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,039683 -0,73 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,111352 -0,71 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,367894 -1,03 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,045017 -0,44 Aura Portföy İki. Değ. Fon 2,041876 -0,40 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,649757 -0,12 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,009485 -0,11 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060665 -1,69 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,860692 -1,60 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,958592 -1,56 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,168297 -1,55 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,769688 -1,41 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 37,702878 -3,90 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 44,872748 -3,24 QNB Finans Portföy Altın BYF 39,801383 -3,17 Gedik Portföy Altın Fon 0,970773 -1,93 HSBC Portföy Altın Fonu 3,817209 -1,87 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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