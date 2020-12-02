Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,602119 -0,29 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,846386 -0,20 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,238508 -0,17 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 177,792188 -0,11 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,258162 -0,08 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009909 -0,39 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,705384 -0,17 Aura Portföy Değ. Fon 0,760645 -0,16 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,022266 -0,07 Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,028643 -0,04 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Global Md Portföy Katılım Fonu 1,010315 -0,39 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,038769 -0,09 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,019319 -0,02 Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,610238 -0,02 Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,497539 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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