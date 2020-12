Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,18 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,16 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 104,876865 -1,18 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,100729 -1,16 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051038 -1,16 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 13,967922 -1,05 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,171010 -1,04 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054258 -0,99 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,116854 -0,97 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,301313 -0,89 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044295 -0,87 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025109 -0,79 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

