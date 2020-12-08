Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,590074
|-0,56
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,235118
|-0,38
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,833492
|-0,25
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,256549
|-0,15
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|176,291164
|-0,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,622506
|-2,47
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,098257
|-2,45
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,049802
|-2,42
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|102,593598
|-2,18
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,631513
|-1,20
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,069572
|-0,37
|Global Md Portföy İki. Değ. Fonu
|0,025141
|-0,35
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,549106
|-0,24
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,362199
|-0,19
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,058949
|-0,11
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Port. Sepet Hesap Kısa Vadeli Kira Sert.Kat.Fonu
|1,035759
|-0,54
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,441587
|-0,30
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,171720
|-0,19
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,773691
|-0,17
|KT Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,539545
|-0,15
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,043744
|-0,19
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,108283
|-0,17
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,127475
|-0,15
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,102589
|-0,15
|İş Portföy Altın Fonu
|0,049989
|-0,13
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi