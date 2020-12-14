Son dakika: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,43 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,07 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,79 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,173813 -1,43 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,581871 -1,07 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,902448 -0,79 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 748,444667 -0,65 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,210564 -0,57 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,216013 -0,47 İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,041071 -0,41 KT Port. Sepet Hesap Kısa Vadeli Kira Sert.Kat.Fonu 1,040669 -0,20 QNB Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,215395 -0,19 Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu 395,378004 -0,18 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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