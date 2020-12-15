Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,047377 -0,92 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,088669 -0,81 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 9,318991 -0,70 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,061867 -0,70 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,790509 -0,66 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,995929 -1,53 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044725 -1,26 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,085960 -1,04 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044079 -0,90 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026032 -0,56 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,043381 -1,47 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,107827 -1,17 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,117452 -1,03 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,058955 -0,80 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,054427 -0,46 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,425289 -0,54 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,113140 -0,53 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,218672 -0,35 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,022555 -0,30 HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,030440 -0,14 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,870325 -1,75 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,179213 -1,65 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,775995 -1,60 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,957245 -1,59 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,061103 -1,46 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,038110 -1,78 TEB Portföy Altın Fonu 0,108602 -1,77 Deniz Port. Altın Fonu 0,055682 -1,74 Garanti Portföy Altın Fonu 0,127847 -1,73 İş Portföy Altın Fonu 0,050129 -1,69 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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