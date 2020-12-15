Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,047377
|-0,92
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,088669
|-0,81
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|9,318991
|-0,70
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,061867
|-0,70
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,790509
|-0,66
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,995929
|-1,53
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044725
|-1,26
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,085960
|-1,04
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044079
|-0,90
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026032
|-0,56
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,043381
|-1,47
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,107827
|-1,17
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,117452
|-1,03
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,058955
|-0,80
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,054427
|-0,46
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,425289
|-0,54
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,113140
|-0,53
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,218672
|-0,35
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022555
|-0,30
|HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,030440
|-0,14
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,870325
|-1,75
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,179213
|-1,65
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,775995
|-1,60
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,957245
|-1,59
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,061103
|-1,46
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038110
|-1,78
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,108602
|-1,77
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,055682
|-1,74
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,127847
|-1,73
|İş Portföy Altın Fonu
|0,050129
|-1,69
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi