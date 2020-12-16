En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,41 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,62 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,58 ile "İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,117134
|-1,41
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,058592
|-0,62
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,047100
|-0,58
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,417972
|-0,51
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,854533
|-0,50
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,335541
|-0,48
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,369639
|-0,46
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,079620
|-0,42
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,074854
|-0,40
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,088344
|-0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
- Kaynak: AA
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