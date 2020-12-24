Son dakika: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,597596 0,50 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,237641 0,38 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 177,254436 0,19 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 8,072119 0,19 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,258436 0,18 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,010309 1,94 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,289194 0,39 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 1,019327 0,31 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043056 0,25 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,233000 0,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,678553 2,20 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 17,828016 1,82 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 2,834835 1,70 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,680669 1,57 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,108996 1,51 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,058876 2,56 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,398422 1,32 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,062401 1,07 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,120752 0,99 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,154821 0,91 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,450370 1,18 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,798822 0,68 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,064083 0,64 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,333020 0,57 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,258520 0,34 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,180241 0,05 Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu 1,006135 0,04 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,045004 0,04 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,023531 0,04 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,061509 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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