Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,770496 -0,85 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 9,276092 -0,85 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 8,701159 -0,85 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,045542 -0,85 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 9,029278 -0,84 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,082892 -0,93 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,010232 -0,92 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,784277 -0,89 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042679 -0,88 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 1,012682 -0,83 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,056899 -1,03 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,113592 -0,94 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,082394 -0,93 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,042289 -0,91 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,104982 -0,90 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,367576 -0,90 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,110683 -0,84 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,077205 -0,79 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,244714 -0,58 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,120111 -0,45 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,945379 -0,99 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,157153 -0,89 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,219903 -0,89 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,848488 -0,87 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,973392 -0,86 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,126108 -0,96 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,063950 -0,93 TEB Portföy Altın Fonu 0,107277 -0,92 Deniz Port. Altın Fonu 0,054983 -0,92 Fiba Portföy Altın Fonu 0,037638 -0,91 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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