Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,027607 0,45 İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,029741 0,07 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,838912 0,06 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,920476 0,05 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 177,332384 0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,290681 0,26 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,369192 0,17 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 2,239602 0,16 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,194893 0,11 Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu 1,542704 0,10 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,359338 2,91 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 19,901451 2,30 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,723018 2,25 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,232324 1,95 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,571393 1,94 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,230860 1,91 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,064355 1,12 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,406081 0,83 Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,026308 0,74 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,686238 0,69 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,624339 1,54 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,494787 1,36 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,866013 1,25 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,345168 0,94 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,077197 0,66 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,190095 1,22 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,631543 0,05 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,182855 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,047427 0,05 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,352331 0,05 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,023583 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Beşiktaş'a formda isimden kötü haber! Tedavisine başlandı

Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Hırvatistan'daki 6,3 büyüklüğündeki depremde tavukların kaçışma anı kamerada

Hakkında tam 23 kez tutanak tutulmasına rağmen "Genelge beni bağlamaz" diyen esnafın pişkinliği pes dedirtti

Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu, Seray Sever'in makyajsız halini paylaştı

Ahşap evde çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı çiftin oğlu: Sigarayı bırakıp uyuma diye uyarmıştım

Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen, Manisa'da kurduğu şirketi kapatıyor

Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyenle ilgili yürek burkan detay! Bu akşam eğitim verecekmiş