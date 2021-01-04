Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 20,059919 -0,98 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045162 -0,70 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 18,112766 -0,65 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 46,855249 -0,44 Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF) 1,262074 -0,42 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,583052 -0,30 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 8,810761 -0,19 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,023001 -0,13 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,034761 -0,08 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,113689 -0,06 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019208 -0,25 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,958306 -0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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