En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,23 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 2,17 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,10 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|15,770917
|-2,23
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,113510
|-2,17
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,057397
|-2,10
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|113,865312
|-1,68
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043216
|-1,51
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|18,666770
|-1,18
|İş Portföy Altın Fonu
|0,047986
|-1,18
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,103781
|-1,11
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,121951
|-1,11
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,792518
|-1,10
Kaynak: AA
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