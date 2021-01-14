En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,10 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 1,01 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,79 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" oldu.

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 709,963966 -1,10 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,045171 -1,01 Garanti Portföy Altın Fonu 0,122044 -0,79 Deniz Port. Altın Fonu 0,053427 -0,79 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,793777 -0,79 TEB Portföy Altın Fonu 0,103866 -0,79 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,062094 -0,78 İş Portföy Altın Fonu 0,048020 -0,78 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,010936 -0,78 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,350475 -0,78 Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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