Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,083997
|-0,68
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,960137
|-0,67
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,089658
|-0,66
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,059408
|-0,65
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|8,608842
|-0,63
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025584
|-0,51
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,082372
|-0,36
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,771372
|-0,19
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,012921
|-0,14
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,648442
|-0,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,057775
|-0,19
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|20,863591
|-0,13
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|18,541501
|-0,09
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,055306
|-0,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,108589
|-0,66
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,343948
|-0,37
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,078543
|-0,18
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,738891
|-0,17
|İş Portföy İki. Değ. Fon
|10,685389
|-0,08
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,786779
|-1,24
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,113962
|-1,24
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,909362
|-1,14
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,058219
|-1,09
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,711429
|-1,04
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,103452
|-1,26
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,121565
|-1,25
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,053214
|-1,25
|İş Portföy Altın Fonu
|0,047831
|-1,23
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,036409
|-1,23
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi