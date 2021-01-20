Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,083997 -0,68 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,960137 -0,67 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,089658 -0,66 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,059408 -0,65 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 8,608842 -0,63 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025584 -0,51 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,082372 -0,36 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,771372 -0,19 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,012921 -0,14 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,648442 -0,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,057775 -0,19 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 20,863591 -0,13 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 18,541501 -0,09 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,055306 -0,05 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,108589 -0,66 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,343948 -0,37 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,078543 -0,18 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,738891 -0,17 İş Portföy İki. Değ. Fon 10,685389 -0,08 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,786779 -1,24 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,113962 -1,24 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,909362 -1,14 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,058219 -1,09 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,711429 -1,04 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,103452 -1,26 Garanti Portföy Altın Fonu 0,121565 -1,25 Deniz Port. Altın Fonu 0,053214 -1,25 İş Portföy Altın Fonu 0,047831 -1,23 Fiba Portföy Altın Fonu 0,036409 -1,23 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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