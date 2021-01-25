En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,29 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,28 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 2,23 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106476 -2,29 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 14,819969 -2,28 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,968936 -2,23 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053953 -2,21 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025165 -1,60 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042749 -1,56 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,131002 -1,47 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,094614 -1,42 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 100,775160 -1,41 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,045760 -1,33 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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