En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,71 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu", yüzde 6,30 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 6,26 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,011292
|-6,71
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,138481
|-6,30
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,105363
|-6,26
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,892249
|-6,01
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,483930
|-5,76
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|20,884383
|-5,71
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,538419
|-5,56
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|6,605766
|-5,35
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|2,994061
|-5,30
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,669772
|-5,30
Kaynak: AA
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