En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,72 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,64 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 0,48 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,115468 -0,72 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,417157 -0,64 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,761404 -0,48 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 703,820037 -0,47 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 0,967117 -0,46 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,010663 -0,46 Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,672373 -0,44 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,049047 -0,43 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,056333 -0,37 Fiba Portföy Altın Fonu 0,035983 -0,27 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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