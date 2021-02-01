Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|697,452731
|-0,90
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,082818
|-0,71
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,058725
|-0,49
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,858644
|-0,46
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,640126
|-0,45
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,078103
|-2,51
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037103
|-2,35
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,721245
|-2,01
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041820
|-1,41
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,234353
|-0,98
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,104583
|-3,40
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,054735
|-2,84
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,084305
|-2,80
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,102862
|-2,49
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|133,989239
|-2,44
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,953783
|-2,59
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,066833
|-1,66
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,543369
|-1,56
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,190974
|-1,45
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,123234
|-1,21
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,121792
|-1,42
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,438575
|-1,12
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,012554
|-0,94
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,759591
|-0,73
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,898158
|-0,62
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|38,562645
|-0,41
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|43,603309
|-0,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi