Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 684,458090 -0,41 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,598698 -0,30 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,238566 -0,18 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,261130 -0,15 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026720 -0,11 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,025449 -0,32 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,037620 -0,15 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 135,458673 -0,76 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,043615 -0,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,035458 -0,31 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,043011 -0,28 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,114536 -0,20 Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F. 1,743210 -0,05 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,022696 -0,04 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,707576 -0,56 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,065721 -0,55 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,055703 -0,54 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,870941 -0,52 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,648088 -0,47 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,994139 -0,90 Fiba Portföy Altın Fonu 0,034784 -0,59 Garanti Portföy Altın Fonu 0,116170 -0,56 TEB Portföy Altın Fonu 0,098861 -0,56 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,059097 -0,56 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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