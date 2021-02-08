Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,67 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 1,37 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,27 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|672,955194
|-1,67
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,062370
|-1,37
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,664564
|-1,27
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,091461
|-1,20
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,039774
|-1,19
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,057645
|-1,19
|İş Portföy Altın Fonu
|0,044613
|-1,18
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,033933
|-1,18
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,113350
|-1,18
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,096471
|-1,16
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi