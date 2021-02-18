En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,50 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,31 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,20 ile "Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101611 -1,50 QNB Finans Portföy Altın BYF 35,282015 -1,31 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 3,108283 -1,20 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051675 -1,07 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 22,463325 -1,06 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,921812 -1,05 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 20,003543 -1,05 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,104740 -1,04 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 39,850447 -1,01 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,939183 -0,90 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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