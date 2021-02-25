En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,35 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 3,23 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 3,22 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,942143 -3,35 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,165586 -3,23 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 6,637502 -3,22 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 21,147059 -3,06 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 13,207775 -3,04 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,865293 -2,95 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048522 -2,90 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,707627 -2,89 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,095569 -2,87 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,124329 -2,86 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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