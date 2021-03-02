Son dakika haber... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,86 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 2,61 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,48 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 40,311073 -2,86 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012143 -2,61 QNB Finans Portföy Altın BYF 35,785925 -2,48 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 694,052882 -2,46 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,848172 -2,37 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,054161 -2,36 Fiba Portföy Altın Fonu 0,033852 -2,36 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,057526 -2,35 Garanti Portföy Altın Fonu 0,113090 -2,34 TEB Portföy Altın Fonu 0,096298 -2,33 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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