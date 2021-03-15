Son dakika ekonomi: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,96 ile "İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu", yüzde 0,92 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,69 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu 2,775715 -0,96 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,418566 -0,92 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,872589 -0,69 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,614357 -0,61 QNB Finans Portföy Altın BYF 36,626253 -0,50 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,049459 -0,50 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 6,580703 -0,37 Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 19,577498 -0,37 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,097062 -0,35 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,061915 -0,34 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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