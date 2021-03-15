Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,96 ile "İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu", yüzde 0,92 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,69 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu
|2,775715
|-0,96
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,418566
|-0,92
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,872589
|-0,69
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,614357
|-0,61
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|36,626253
|-0,50
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,049459
|-0,50
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|6,580703
|-0,37
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|19,577498
|-0,37
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,097062
|-0,35
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,061915
|-0,34
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika ekonomi: En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi