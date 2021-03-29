Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,527773 -0,10 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,028175 -0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,143144 -2,23 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,961305 -1,65 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,148016 -1,62 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,055983 -1,40 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 2,123480 -1,36 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,062426 -0,78 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,407951 -0,52 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 8,724275 -0,47 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,127121 -0,42 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 10,613283 -0,33 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,711730 -0,60 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,669006 -0,54 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,129202 -0,29 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,434609 -0,27 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,938573 -0,20 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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