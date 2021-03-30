En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,56 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon", yüzde 1,33 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,66 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,878060 -1,56 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,100610 -1,33 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,524279 -0,66 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,217667 -0,56 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,669439 -0,28 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,786240 -0,21 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,249735 -0,19 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,496958 -0,16 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 172,222326 -0,14 Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu 2,271155 -0,13 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı

"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı

Valbuena'ya kaset şantajı yapan Real Madrid'in yıldızı Benzema mahkemeye çıkıyor! Benzema hapse girebilir

Korona vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi

Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber

İlk ifadesinde "Pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu, videonun tamamı izletilince kokain içtiğini hatırladı

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu yaşamını yitirdi

Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü