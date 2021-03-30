En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,56 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon", yüzde 1,33 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,66 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,878060
|-1,56
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,100610
|-1,33
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,524279
|-0,66
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,217667
|-0,56
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,669439
|-0,28
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,786240
|-0,21
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,249735
|-0,19
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|21,496958
|-0,16
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|172,222326
|-0,14
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,271155
|-0,13
Kaynak: AA
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