Son dakika ekonomi: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,81 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 2,71 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,50 ile "Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,123056
|-2,81
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,181837
|-2,71
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,419735
|-2,50
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|19,261229
|-2,49
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,994481
|-2,43
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|97,634029
|-2,43
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|18,626120
|-2,34
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,393494
|-2,33
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,149862
|-2,30
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|20,577275
|-2,29
Kaynak: AA
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