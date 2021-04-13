Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,86 ile "İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,04 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,91 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yat_Fon_Kazandiranlar Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,049054 1,86 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013732 1,04 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,136030 0,91 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,316260 0,66 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,073344 0,65 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,155627 0,52 TEB Portföy Altın Fonu 0,106922 0,52 Garanti Portföy Altın Fonu 0,125598 0,52 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,115521 0,52 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,043433 0,52 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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