Son dakika... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,97 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 1,46 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,29 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,109326 -1,97 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,041988 -1,46 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,143970 -1,29 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,949190 -1,26 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,668418 -1,23 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,086722 -1,13 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,120038 -1,01 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 20,109844 -0,98 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 95,156373 -0,98 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,089839 -0,96 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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