En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,06 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,01 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,40 ile "Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,096842 -2,06 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 157,729823 -2,01 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,043094 -1,40 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,103982 -1,36 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,126598 -1,16 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,024913 -1,07 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,899009 -1,00 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,006089 -0,96 QNB Finans Portföy Altın BYF 39,839242 -0,92 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,045572 -0,87 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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